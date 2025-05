Folha Vitória |Do R7

Agro Business: assista ao programa da TV Vitória/Record ao vivo Agro BusinessApresentado por Stefany Sampaio, o programa é dedicado ao agronegócio, com histórias de quem vive no campo

Agro Business Apresentado por Stefany Sampaio, o programa é dedicado ao agronegócio, com histórias de quem vive no campo e que do campo também tira o seu sustento, além de mostrar potencialidades e riquezas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo sobre o agronegócio!

Leia Mais em Folha Vitória: