AGU pede que Meta exclua chatbot que simula conversa de teor sexual com crianças Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilA Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) que tire... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h58 )

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilA Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) que tire do ar robôs de bate-papo que simulam conversas de teor erótico com crianças. Na notificação extrajudicial enviada à companhia, a AGU relata que o “Meta AI Studio”, plataforma que permite criar produtos de inteligência artificial personalizados, tem sido usado ilegalmente para promover sexualização infantil.

