Águia Branca abre mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas
Foto: Águia Branca/DivulgaçãoNo Espírito Santo há oportunidades nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares...
Foto: Águia Branca/Divulgação O Grupo Águia Branca está com mais de 400 vagas de emprego abertas para diversas áreas. Deste número, 390 são oportunidades para motoristas em linhas interestaduais em intermunicipais.
Foto: Águia Branca/Divulgação O Grupo Águia Branca está com mais de 400 vagas de emprego abertas para diversas áreas. Deste número, 390 são oportunidades para motoristas em linhas interestaduais em intermunicipais.
Para mais detalhes sobre as oportunidades e como se inscrever, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre as oportunidades e como se inscrever, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: