Águia Branca abre mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas

No Espírito Santo há oportunidades nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Águia Branca/Divulgação O Grupo Águia Branca está com mais de 400 vagas de emprego abertas para diversas áreas. Deste número, 390 são oportunidades para motoristas em linhas interestaduais em intermunicipais.

