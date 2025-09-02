Logo R7.com
‘Ainda Estou Aqui’ é escolhido Melhor Filme do Ano pela crítica internacional

"Ainda Estou Aqui" (Foto: Reprodução/Youtube)Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Grand Prix da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), que conta com membros de 75 países. E o escolhido foi o multi-premiado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estará presente na cerimônia de premiação marcada para o dia 19 de setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

