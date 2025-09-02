‘Ainda Estou Aqui’ é escolhido Melhor Filme do Ano pela crítica internacional "Ainda Estou Aqui" (Foto: Reprodução/Youtube)Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Grand Prix da... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 13h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

"Ainda Estou Aqui" (Foto: Reprodução/Youtube)Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Grand Prix da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), que conta com membros de 75 países. E o escolhido foi o multi-premiado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estará presente na cerimônia de premiação marcada para o dia 19 de setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Código penal promete castigo a quem tenta abolir Estado de direito e golpe de Estado, diz Gonet

Ticiane Pinheiro celebra promoção de César Tralli para a bancada do JN: ‘Estarei ao seu lado’

“Golaço dos Crias” tem lambreta em gol de placa e golaço do meio da rua; confira os lances