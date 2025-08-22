Alcione traz show da nova turnê para Vitória em agosto Foto: DivulgaçãoMarrom se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro com repertório de clássicos e músicas inéditas do novo disco Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h40 ) twitter

Foto: Divulgação

Alcione, um dos maiores nomes da música popular brasileira, sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, na próxima sexta-feira (29), trazendo a nova turnê que celebra sua trajetória e apresenta faixas inéditas do 47º álbum da carreira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

