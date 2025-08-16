Aldeia de Reis Magos recebe obras de arte contemporânea inéditas
Um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, José Bechara abriu “Para nadar é preciso vencer o mar”, no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, quinta-feira. O artista tem no currículo participações em várias bienais, além de exposições no Centre Pompidou, Pinacoteca de São Paulo e o Museu Oscar Niemeyer. Para essa mostra, criou obras inéditas, entre pinturas e esculturas em grandes dimensões. Visitação até 18 de janeiro de 2026.
