Aldeia de Reis Magos recebe obras de arte contemporânea inéditas Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, José Bechara abriu “Para nadar é preciso vencer o mar”, no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, quinta-feira. O artista tem no currículo participações em várias bienais, além de exposições no Centre Pompidou, Pinacoteca de São Paulo e o Museu Oscar Niemeyer. Para essa mostra, criou obras inéditas, entre pinturas e esculturas em grandes dimensões. Visitação até 18 de janeiro de 2026.

Não perca a chance de conferir essa exposição incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Um histórico espaço cultural se abre para a exposição de José Bechara

Casagrande e Arnaldinho se encontram com familiares de vítimas de ataque a tiros

Semáforo e rotatória: Caratoíra tem mudança no trânsito; confira alterações