Alemão do Forró, Ciel Rodrigues e muito mais agitam a Festa de São Pedro Alemão do Forró e Ciel Rodrigues vão se apresentar na Praça do Papa (Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/João Pedro Soares)Evento... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h17 )

Alemão do Forró e Ciel Rodrigues vão se apresentar na Praça do Papa (Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/João Pedro Soares) Pagode e Cia, Ciel Rodrigues, Carol & Priscila e Alemão do Forró vão levantar o público da 97ª edição da Festa de São Pedro. Os shows gratuitos acontecem nos dias 27, 28 e 29 de junho, na Praça do Papa, em Vitória.

