Alerta: Golpistas estão mirando beneficiários do BPC com novo tipo de fraude Foto: Divulgação/DINO Golpistas estão se aproveitando de um novo tipo de fraude para mirar beneficiários do Benefício...

Folha Vitória|Do R7 04/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 04/07/2024 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share