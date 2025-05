Alexa capixaba: novo portal tem recursos de IA e reúne mais de 250 serviços do governo Foto: Caro Poleze/Folha VitóriaA Inteligência Artificial chamada Lia, representada por um colibri, poderá realizar pelo menos 262 serviços... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h16 ) twitter

Foto: Caro Poleze/Folha Vitória Verificar o rendimento escolar dos filhos, solicitar o licenciamento do veículo e até conferir se o medicamento que procura está disponível na Farmácia Cidadã mais próxima. Essas são algumas funcionalidades que os capixabas poderão utilizar com comando de voz ou por chat no novo Portal Inteligente ES.gov.

