Almoço de homenagem oferecido por um grupo de mulheres super bacanas Folha Vitória|Do R7 18/05/2025 - 00h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 00h43 )

Há muito não recebia homenagem tão singela e tão bacana como aconteceu quinta-feira (15), ainda em torno do meu aniversário. Foi um almoço no Lareira oferecido por um grupo de mulheres super bacanas, que inclusive, a maioria, figura no grupo “Amigas para Sempre”. Ao ingressar no restaurante fui logo recebido por elas com “parabéns pra você”, recheado de beijos e abraços bem amigos.

