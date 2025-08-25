Almôndegas de abacaxi com molho barbecue: como fazer a receita agridoce que surpreende Almôndegas de Abacaxi com Molho Barbecue. Foto: Roberta SalgueiroAprenda a fazer almôndega de abacaxi com molho barbecue. Uma receita... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Almôndegas de Abacaxi com Molho Barbecue. Foto: Roberta Salgueiro

Se você procura uma receita criativa para inovar no cardápio, as Almôndegas de Abacaxi com Molho Barbecue são a escolha perfeita. Essa combinação mistura a suculência da carne com o frescor do abacaxi e a intensidade do barbecue, resultando em um prato agridoce equilibrado, cheio de personalidade e com aquele toque gourmet que encanta em qualquer ocasião.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Folha Vitória:

Esfiha de carne: como fazer a receita simples e rápida em casa

Caminhão carregado com rochas tomba e mata motorista no sul do ES

Bolo de mexerica sem glúten e sem açúcar: como fazer a receita fit que até diabético pode comer