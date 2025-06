Alto movimento em torno da nova empresa Egrégora do mundo da saúde Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foi lançada ontem a nova administradora de benefícios Egrégora, uma empresa que atuará na comercialização de planos de saúde da Rede Meridional. O Meridional Saúde possui atualmente a maior rede de hospitais próprios do Estado, contando com 7 hospitais e mais de 2 mil médicos. O lançamento foi em café da manhã no Kinoplex, no Shopping Praia da Costa, onde a nova administradora foi apresentada pelo seu CEO, Otacilio Pedrinha, para corretores e profissionais da área, com a participação de Gustavo Knupp, CEO do Meridional Saúde.

Saiba mais sobre este evento e suas implicações no setor de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Ales analisa proposta para criação de política estadual voltada a pessoas com TEA

Com agropecuária em alta, economia capixaba cresce 1,2% em 12 meses, aponta Findes

Fogueira, barraca do beijo, cadeia e pescaria na Junina do Iate Clube