Aluno leva soco no rosto na saída da escola e corre risco de perder a visão Foto: Reprodução TV VitóriaAdolescente de 12 anos foi atingido por soco no rosto em Cariacica. Ele passou mal em casa e precisou ser... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h18 ) twitter

Um estudante de 12 anos foi agredido na saída de uma escola pública em Cariacica e está internado no Hospital Infantil de Vitória, com risco de perder a visão do olho esquerdo.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

