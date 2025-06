Alunos de projeto social no ES ganham medalhas no Brasileiro de Jiu-jitsu Foto: Divulgação/Crescer BJJTrês alunos do projeto Crescer BJJ, de Vila Velha, conquistaram uma prata e dois bronzes no maior campeonato... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h17 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Crescer BJJ Alunos do projeto social Crescer Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) conquistaram três medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, o maior evento do esporte no Brasil. O projeto, que fica no Centro Comunitário de Jardim Asteca, atende crianças em vulnerabilidade social em Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre as conquistas desses jovens atletas!

