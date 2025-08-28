Logo R7.com
Alunos-soldados da PM iniciam estágio nas ruas da Grande Vitória

Foto: Reprodução/Governo do ESDe acordo com a Sesp, o estágio serve como treinamento operacional e para praticar o aprendizado adquirido...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Governo do ES Nesta quinta-feira (28), 991 alunos-soldados da Polícia Militar começarão o estágio de treinamento nas ruas da Grande Vitória.

