Alunos-soldados da PM iniciam estágio nas ruas da Grande Vitória Foto: Reprodução/Governo do ESDe acordo com a Sesp, o estágio serve como treinamento operacional e para praticar o aprendizado adquirido... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 22h57 )

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Governo do ES Nesta quinta-feira (28), 991 alunos-soldados da Polícia Militar começarão o estágio de treinamento nas ruas da Grande Vitória.

