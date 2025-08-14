Amanda Manente volta pra casa com coleção de medalhas no Pan Júnior
(Foto: Reprodução/Instagram @upagpagu)Ginasta capixaba termina sua participação no Pan de Júnior de Assunção com três medalhas conquistadas...
A nova geração da ginástica rítmica mostrou serviço nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, voltando pra casa com coleção de medalhas. A modalidade encerrou sua participação na capital paraguaia na quarta-feira com quatro medalhas no último dia.
