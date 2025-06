Americanas tem campanha de Dia dos Namorados com experiências em loja e integração multimídia Já é Dia dos Namorados Americanas. Com uma estratégia multicanal, a campanha deste ano, desenvolvida em parceria com a Suno, traz o... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h35 ) twitter

Já é Dia dos Namorados Americanas. Com uma estratégia multicanal, a campanha deste ano, desenvolvida em parceria com a Suno, traz o mote “Ameeei – Dia dos Namorados Americanas“, com ativações em loja, conteúdos digitais, mídia paga e parcerias, oferecendo aos clientes uma jornada de compra prática, divertida e cheia de presentes para os perfis. A campanha celebra o afeto entre os casais e uma forma de representar esse sentimento é através de um presente, que fica ainda melhor quando vem acompanhado de um “ameeei” da pessoa amada. Nas lojas, a ambientação temática inclui spot de rádio, vitrines digitais, TVs com exibição de vídeo da campanha, bandeirolas, celulares e totens de aclimatação, criando uma experiência visual e sensorial alinhada ao clima romântico da data.

Para saber mais sobre essa campanha especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

