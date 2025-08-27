Ampla cria campanha enigmática para Richester transformando sabores secretos dos recheados em desafio digital “O mistério é o recheio. O recheio é o start. O resto é teoria.” Esse é convite para que o público experimente novos sabores da Richester... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h18 ) twitter

“O mistério é o recheio. O recheio é o start. O resto é teoria.” Esse é convite para que o público experimente novos sabores da Richester e tentem adivinhar quais são? Em Richester Mistério, sem pistas claras, cabe a cada um experimentar, criar suas próprias teorias e entrar na brincadeira. O paladar vira ferramenta, a curiosidade se transforma em motivação e o mistério contagia quem topa participar, espalhando sua teoria nas redes sociais. A primeira campanha criada pela Ampla para a marca convida o público a brincar de detetive do sabor. Apostando na força da interação digital, a proposta é engajar o público jovem e ampliar a presença da Richester nas redes sociais com formato leve, divertido e 100% conectado com a linguagem das teorias da conspiração.

