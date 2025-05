Ampliação do Aquaviário: veja quais serão as novas estações em Vitória Aquaviário vai ter novas estações em Vitória (Foto: Pedro Permuy)Sistema Aquaviário vai ter oito embarcações até o final de 2026

Aquaviário vai ter novas estações em Vitória (Foto: Pedro Permuy) Com a divulgação da ampliação do sistema Aquaviário, que contará com o dobro de embarcações, os capixabas terão mais quatro novas estações em Vitória e novos itinerários. A ampliação acontecerá após o processo de licitação para uma nova empresa operar o modal, cujo edital será publicado na quarta-feira (07) no Diário Oficial do Estado.

