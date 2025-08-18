Anatel desobriga uso do prefixo 0303 para telemarketing
Agora, as empresas não são mais obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Em seu lugar, a Anatel está incentivando o uso da tecnologia de...
Agora, as empresas não são mais obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Em seu lugar, a Anatel está incentivando o uso da tecnologia de autenticação de chamadas, que identifica o responsável pela ligação e, em alguns casos, até o motivo do contato, de forma simples e sem necessidade de configurações adicionais pelo usuário.
Agora, as empresas não são mais obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Em seu lugar, a Anatel está incentivando o uso da tecnologia de autenticação de chamadas, que identifica o responsável pela ligação e, em alguns casos, até o motivo do contato, de forma simples e sem necessidade de configurações adicionais pelo usuário.
Para saber mais sobre essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: