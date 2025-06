Anatel e Ancine se unem em nova frente de combate à pirataria digital A Anatel e a Ancine deram mais um passo importante na proteção do conteúdo audiovisual no Brasil ao assinar um termo de cooperação... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 08h16 ) twitter

Folha Vitória

A Anatel e a Ancine deram mais um passo importante na proteção do conteúdo audiovisual no Brasil ao assinar um termo de cooperação técnica que visa barrar a veiculação não autorizada de filmes, séries, eventos esportivos e demais produções. A iniciativa, que aproveita a competência conferida à Ancine pela lei 14.815/2024, promete trazer mais agilidade e segurança no bloqueio de plataformas, sites e aplicativos que ofereçam conteúdos de forma irregular.

