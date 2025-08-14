Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações
Foto: FreepikA flexibilização das normas em vigor foi aprovada no dia 7, em resposta a recursos e petições de entidades como a Legião...
O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revogou a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas, independentemente do motivo, identificarem suas ligações por meio do prefixo 0303.
O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revogou a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas, independentemente do motivo, identificarem suas ligações por meio do prefixo 0303.
Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: