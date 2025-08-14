Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações Foto: FreepikA flexibilização das normas em vigor foi aprovada no dia 7, em resposta a recursos e petições de entidades como a Legião... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revogou a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas, independentemente do motivo, identificarem suas ligações por meio do prefixo 0303.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Colchão ajuda polícia a identificar suspeito de matar mulher na Serra

Grupo Multishow lança campanha de aniversário com sorteios de bicicletas elétricas e carro 0 Km

Caso Wallace: defesa nega crime e pede liberdade de mandante