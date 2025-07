Ancelotti chega ao Brasil e vai definir futuro de Neymar na Seleção Brasileira Neymar no treino do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos)Neymar completou 90 minutos consecutivos em campo pela primeira vez desde 2022... Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar no treino do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos) O italiano Carlo Ancelotti desembarca de vez no Brasil no final da próxima semana. Após passar alguns dias no País entre o final de maio e o início de junho, período em que fez sua primeira convocação da Seleção Brasileira e comandou dois jogos pelas Eliminatórias, o treinador entrou de férias, com uma breve interrupção para acompanhar parte do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o futuro de Neymar na Seleção!

Leia Mais em Folha Vitória:

Totem blindado com IA e câmera 360º será instalado em Cariacica na segunda

Moraes proíbe acampamentos na Praça dos Três Poderes e em frente a quartéis

Ônibus do Transcol na Serra ganha integração com mais 36 linhas