Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ancelotti convoca Seleção Brasileira para últimos jogos das Eliminatórias; veja detalhes

Carlo Ancelotti faz nova convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)Convocação da Seleção Brasileira será realizada...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Carlo Ancelotti faz nova convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25), às 15h30, a lista dos 23 jogadores convocados para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para mais detalhes sobre a convocação e os jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.