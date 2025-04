Ancelotti está muito perto de acertar com a seleção brasileira, diz TV Foto: Reprodução/Instagram/@mrancelottiO casamento tão sonhado pela CBF entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileirapode estar finalmente... Folha Vitória|Do R7 27/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 12h40 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram/@mrancelottiO casamento tão sonhado pela CBF entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileirapode estar finalmente próximo de ocorrer. Um dia após a derrota do Real Madrid na final da Copa do Rei para o Barcelona, fontes da mídia europeia determinaram que o acerto pode ocorrer já em maio, antes da próxima convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para mais detalhes sobre essa negociação que pode mudar o futuro da seleção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

