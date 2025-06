Ancelotti não foi único técnico a não vencer 1º jogo na seleção; veja os últimos estreantes Foto: Rafael Ribeiro/CBFA seleção brasileira ficou no empate em 0 a 0 com o Equador na quinta-feira, em Guayaquil, pelas Eliminatórias... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h58 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro/CBFA seleção brasileira ficou no empate em 0 a 0 com o Equador na quinta-feira, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Foi uma estreia discreta de Carlo Ancelotti, sem vitória. Mas o treinador não foi o único a ficar sem o triunfo numa primeira partida no comando da seleção.

Para saber mais sobre as estreias dos últimos treinadores da seleção brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

