Andy Warhol: exposição de arte do papa pop chegou! Andy Warhol, “32 Latas de Sopa Campbell's”, 1962. Museu de Arte Moderna de Nova York.Abriu em São Paulo, no Museu de Arte Brasileira... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h44 ) twitter

Andy Warhol, “32 Latas de Sopa Campbell's”, 1962. Museu de Arte Moderna de Nova York. Desde o “Dia do Trabalho” até 30 de junho de 2025, está em exposição no Museu de Arte Brasileira da FAAP, na cidade de São Paulo, a mostra retrospectiva “Andy Warhol: Pop Art!”. Promovida pelo Instituto Totex, com curadoria de Amber Morgan, diretora de coleções do The Andy Warhol Museum e da brasileira Priscyla Gomes cobre diferentes fases do artista.

