Aniversariantes de maio fecharam o mês com almoço animado Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 00h35

Folha Vitória

Geminiana festeira é quase redundância. No mínimo, é sociável e comunicativa. Não por acaso, merece celebrar cada giro em torno do sol. Na última sexta, Palmyra Zanotti e Shirley Santos brindaram seus aniversários com as amigas da academia, capitaneadas pela personal trainer Luciana Gimenez. Tudo aconteceu na sexta-feira chuvosa, no Spaguetti & Cia, tradicional casa italiana que, por sinal, estava com muitas chiques da Ilha na fila de espera. A polentinha com ragu toscano e a burrata deram o ‘start’ do menu. Depois do almoço, parabéns com brigadeiros gourmet, bolo e a deliciosa Torta de Sintra preparada por Shirley em casa. Veja a galeria…

