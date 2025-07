Aniversário em formato de ‘brunch’, com voz e violão na Ilha do Frade Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 23h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h16 ) twitter

Uma manhã de sábado ensolarado foi o cenário do brunch de aniversário de Jana Pimentel na Ilha do Frade, com familiares e amigas — algumas de uma vida inteira e outras que fez ao longo do caminho, inclusive de Cachoeiro, onde morou ao se casar. O encontro teve um clima acolhedor, regado a boa conversa e muitas delicadezas que marcaram a data com charme e afeto. O buffet especial ficou por conta do Valentine, com música ao vivo de Rodrigo de Paula. Bolo e sorvetes irresistíveis da Cremino. Confira os cliques…

