ANP cerca Copape

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) desbaratou o maior esquema de adulteração de combustíveis com metanol já identificado no Brasil. O caso mistura tráfico de derivados perigosos, fraude fiscal e conexões com o PCC, e lança nova luz sobre um velho conhecido das autoridades: o grupo Copape, ligado ao empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado pelo MP paulista e pelo Instituto Combustível Legal como o braço da facção no setor de combustíveis.

