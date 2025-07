Anvisa suspende venda de remédio de até R$ 20 milhões após EUA investigar morte no Brasil Roche, que vende o produto no país, afirma dialogar com autoridades e diz que óbito não tem ligação com o produto Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu temporariamente o uso, a distribuição e a venda no Brasil do remédio Elevidys, terapia genética da farmacêutica Sarepta Therapeutics para distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara. O preço do produto pode chegar a R$ 20 milhões.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

