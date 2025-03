Anvisa X Colgate: entenda tudo sobre a proibição da nova linha de cremes dentais Anvisa/Creme Dental/ReproduçãoMudança na fórmula do creme dental, com substituição do fluoreto de sódio por fluoreto de estanho, resultou...

Folha Vitória|Do R7 28/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share