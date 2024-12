Aos 96 anos, morre Angel Vianna, referência da dança no Brasil Aos 96 anos, morre Angel Vianna, referência da dança no Brasil Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h29 ) twitter

Angel Vianna

A bailarina, coreógrafa e pesquisadora mineira Angel Vianna morreu neste domingo (01), aos 96 anos. A morte da artista, uma referência da dança no Brasil, foi comunicada em postagens da Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança, com sede no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

