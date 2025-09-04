Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Apadrinhado por Ana Botafogo, Vitória terá aulão de balé; veja como se inscrever

Aulão do Bem com a bailarina Ana Botafogo (Foto:Arquivo pessoal)Evento acontece no dia 20 de setembro e terá renda revertida para ajudar...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Aulão do Bem com a bailarina Ana Botafogo (Foto:Arquivo pessoal) A capital capixaba será palco de um grande encontro dos amantes da dança neste mês!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.