"Aparentavam ser crianças", relatou motorista sobre ataque a ônibus em Vitória Foto: Montagem/ Folha VitóriaCerca de 10 bandidos atacaram o ônibus na quinta (20). Ação teria sido em retaliação à morte de dois homens... Folha Vitória|Do R7 21/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h06 )

O motorista que dirigia o ônibus da linha 505 do Transcol, alvo do ataque na Praia do Suá, em Vitória, na noite de quinta-feira (20), relatou à polícia que alguns dos criminosos que atearam fogo no veículo aparentavam ser crianças.

