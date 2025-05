Apartamentos de Vitória ilustram os livros-referência em arquitetura Folha Vitória|Do R7 18/05/2025 - 00h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 00h43 ) twitter

Os apartamentos de Mauricio e Dalila Murad, Ronaldo e Katia Bittencourt, ambos na Praia do Canto, na Capital Capixaba, foram eleitos para ilustrar os livros “Oca” e “Brasil Ícones”, referências na arquitetura nacional. Quem assina os projetos é a dupla Tatiana Coutinho e Roberta Villela. As fotos são de Romulo Fialdini e Camilla Santos. Para exibir a publicação, que acaba de sair do forno, direto para as mesas dos melhores profissionais da área, as arquitetas receberam na Florense (que venderá o livro), quarta-feira, em noitinha ‘glamourizada’ pelo Vento Sul da Ilha. Amigos e colegas de profissão foram prestigiá-las. Confira os cliques de Cloves Louzada…

