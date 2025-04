Apex e Nazca entregam Ilha Vitória, primeira fase do Reserva Vitória, com VGV de R$ 259 milhões O mercado imobiliário da Enseada do Suá, em Vitória, tem observado um crescimento sem precedentes, tornando-se um dos metros quadrados... Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado imobiliário da Enseada do Suá, em Vitória, tem observado um crescimento sem precedentes, tornando-se um dos metros quadrados mais valorizados do país. Dados do FipeZap mostram que, nos últimos três anos, o valor do metro quadrado registrou um aumento médio de 50% no bairro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse empreendimento inovador!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vila Velha vai ampliar atendimento de animais silvestres

Diretora de unidade de saúde é agredida por filha de paciente em Vitória

Comércio cresce 0,5% em fevereiro e atinge maior patamar da história