Após 12 anos, a arrecadação por ICMS volta subir no ES Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaCom quedas e instabilidade contínua, pela primeira vez, o repasse de imposto no ES passou os números... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h19 )

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após 12 anos de quedas, instabilidade e crescimentos tímidos, as transferências estaduais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as prefeituras capixabas registraram alta e ultrapassaram o patamar de 2012.

Saiba mais sobre essa recuperação econômica e os fatores que influenciaram a arrecadação consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

