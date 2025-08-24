Após 20 anos preso, boxeador nigeriano de 52 anos vence luta por nocaute Foto: Reprodução/redes sociaisO nigeriano Ike Ibeabuchi, de 52 anos, voltou a lutar após 26 anos, neste sábado, e venceu o compatriota... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/redes sociaisO nigeriano Ike Ibeabuchi, de 52 anos, voltou a lutar após 26 anos, neste sábado, e venceu o compatriota Idris Afinni, no Teslim Balogun Stadium, em Lagos, na Nigéria, por nocaute técnico no terceiro assalto. “O Presidente” passou a ter um cartel de 21 lutas vitoriosas, com 16 nocautes. Ele não lutava desde 1999 quando foi preso e passou 20 anos atrás das grades.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Crianças no crime: jornalista lança livro sobre exploração infantil no tráfico

O que Trump tem para aparecer, de novo, usando maquiagem na mão?

IA e redes sociais: como é o futuro (e o presente) da medicina?