Após alta histórica, preço do café conilon cai quase 50% e acende alerta entre produtores Foto: FreepikDepois de atingir um patamar histórico no início do ano, o preço da saca do café conilon entrou em queda e já acumula... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik

Depois de atingir um patamar histórico no início do ano, o preço da saca do café conilon entrou em queda e já acumula uma desvalorização de quase 50% no Brasil. De acordo com o Cepea, a saca de 60 kg do robusta tipo 6, peneira 13 acima, que chegou a R$ 2.102,12 no dia 23 de janeiro, está sendo cotada a R$ 1.014 na segunda quinzena de julho.

Para entender melhor as implicações dessa queda e o que ela significa para os produtores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Uma despedida de solteira cheia de memórias afetivas

Capixabas em destaque na prestigiada noite de posse da Academia Brasileira de Letras

Percepção visual corporal é similar em adultos com autismo