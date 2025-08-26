Após ataques, ônibus param de circular em bairros de Vitória
Reprodução/Leitor Folha VitóriaDe acordo com a Ceturb-ES, outros desvios poderão ocorrer caso necessário e assim que a situação se...
Reprodução/Leitor Folha Vitória Após ataques a ônibus no Bairro da Penha no fim da tarde desta segunda-feira (25), coletivos não estão circulando nos bairros São Benedito e Itararé, assim como na Avenida Marechal Campos, regiões próximas do Bairro da Penha.
Reprodução/Leitor Folha Vitória Após ataques a ônibus no Bairro da Penha no fim da tarde desta segunda-feira (25), coletivos não estão circulando nos bairros São Benedito e Itararé, assim como na Avenida Marechal Campos, regiões próximas do Bairro da Penha.
Para mais detalhes sobre a situação e as medidas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre a situação e as medidas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: