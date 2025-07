Após chorar por furto, dono reabre bar e faz convite: “Venham conhecer meu boteco” Foto: Arquivo PessoalO vídeo de Luciano Comper sentado na calçada e chorando após seu bar ser furtado gerou comoção; veja o que ele... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h37 ) twitter

Foto: Arquivo Pessoal Um dia após ser filmado chorando na calçada, em frente ao seu bar que foi invadido e saqueado no Centro de Vitória, o comerciante Luciano Comper decidiu reagir e reabriu as portas do Bar do Beco. Mas com um pedido claro: “Não quero doação, eu quero que as pessoas venham conhecer o meu boteco”, diz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa emocionante história!

