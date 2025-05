Após feriadões seguidos, semanas com cinco dias úteis estão de volta Foto: Canva ProOs feriados, tanto os que emendam com os finais de semana, quanto os que caem no meio da semana, acabaram, pelo menos... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A alegria chegou ao fim! Nas últimas semanas, diversos feriadões, como Semana Santa, Tiradentes, Nossa Senhora da Penha e Dia do Trabalhador, deixaram os capixabas desacostumados com as semanas “normais” de cinco dias úteis, mas, infelizmente, a “folga” acabou!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Concurso público do TCU terá 60 vagas com remuneração de até R$ 26 mil

Rihanna está grávida de seu terceiro filho

Cidade do ES recebe obra para prevenir desastres ambientais