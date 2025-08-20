Após ficar 2 anos tratando câncer, aluno é recebido com festa em escola do ES
Foto: Acervo pessoal O capixaba Gustavo Colombi Bruow, venceu a leucemia e voltou para escola em São Gabriel da Palha
Foto: Acervo pessoal Balões coloridos, abraços, gritos de felicidade e confete colorido. O capixaba Gustavo Colombi Bruow, de 12 anos, foi recebido com uma grande festa pelos amigos ao retornar para escola após realizar um tratamento contra a leucemia e passar por um transplante de medula óssea.
