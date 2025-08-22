Após mais de um ano, fugitivo de Xuri é preso em Vila Velha
Reprdoução/SespA prisão foi efetuada pela Polícia Penal, que após trabalho de monitoramento, conseguiu localizar o imóvel em que o...
Reprdoução/Sesp Marcos Antônio Pereira Sena, de 41 anos, um dos detentos que fugiu do presídio de Xuri por uma loja de sapatos instalada no complexo em abril do ano passado, foi recapturado em Vila Velha. À época da fuga, os presos serraram cadeados da unidade para escapar.
