Após mais de um ano, fugitivo de Xuri é preso em Vila Velha Reprdoução/SespA prisão foi efetuada pela Polícia Penal, que após trabalho de monitoramento, conseguiu localizar o imóvel em que o... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Reprdoução/Sesp Marcos Antônio Pereira Sena, de 41 anos, um dos detentos que fugiu do presídio de Xuri por uma loja de sapatos instalada no complexo em abril do ano passado, foi recapturado em Vila Velha. À época da fuga, os presos serraram cadeados da unidade para escapar.

Para mais detalhes sobre essa prisão e as circunstâncias que a cercam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Resident Evil Requiem traz novo inimigo em gameplay de 10 minutos

Seleção brasileira de vôlei estreia com vitória no Campeonato Mundial

Vital: Transcol terá programação especial para os foliões