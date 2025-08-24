Após prata histórica, Brasil termina em 6º lugar na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica
Foto: Melogym/CBGNa final deste sábado (23), o conjunto não conseguiu repetir o bom desempenho do dia anterior e somou 22.850 pontos...
O Brasil terminou em sexto lugar na disputa da série de cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro. Na final deste sábado (23), o conjunto não conseguiu repetir o bom desempenho do dia anterior e somou 22.850 pontos.
O Brasil terminou em sexto lugar na disputa da série de cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro. Na final deste sábado (23), o conjunto não conseguiu repetir o bom desempenho do dia anterior e somou 22.850 pontos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa emocionante competição!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: