Após prata histórica, Brasil termina em 6º lugar na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Foto: Melogym/CBGNa final deste sábado (23), o conjunto não conseguiu repetir o bom desempenho do dia anterior e somou 22.850 pontos...

Folha Vitória|Do R7

O Brasil terminou em sexto lugar na disputa da série de cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro. Na final deste sábado (23), o conjunto não conseguiu repetir o bom desempenho do dia anterior e somou 22.850 pontos.

