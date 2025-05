Após quatro anos, Guarda Municipal da Serra tem novo comandante Laís Araújo recebe o reconhecimento do prefeito Weverson Meirelles e do novo comandante Diogo Nascimento. Foto: Prefeitura da Serra... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 22h35 ) twitter

Laís Araújo recebe o reconhecimento do prefeito Weverson Meirelles e do novo comandante Diogo Nascimento. Foto: Prefeitura da Serra/Divulgação A comandante Laís Araújo, da Guarda Municipal da Serra, deixou o cargo nesta sexta-feira (23), após quatro anos no posto. O comando agora ficará a cargo de Diego Nascimento. A cerimônia de transição ocorreu às 8h30, na prefeitura.

