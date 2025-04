Após sumiço de cadela, hotel para cães em Vitória oferece R$ 3 mil de recompensa Cachorra desaparecida em Vitória (Foto: arquivo pessoal)Marshall fugiu enquanto estava hospedada durante o feriado de Páscoa no bairro... Folha Vitória|Do R7 26/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 20h40 ) twitter

Cachorra desaparecida em Vitória (Foto: arquivo pessoal) A cadelinha Marshall, de nove anos desapareceu no último dia 21 de abril após fugir de um pet hotel localizado no bairro Jabour, em Vitória. A tutora dela, Francine Santos, relatou que deixou a cachorra no estabelecimento no dia 17 de abril, para viajar com a família no feriado da Páscoa, e que o combinado era buscá-la na segunda-feira (21).

