Após votação, uniforme escolar da rede estadual será azul, branco e rosa Foto: Thiago Coutinho/Sedu Modelo escolhido por votação popular terá cores azul, branco e rosa, e será distribuído gratuitamente a mais... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 08h38

O governador Renato Casagrande anunciou nesta segunda-feira (11), no Palácio Anchieta, em Vitória, o novo uniforme escolar da rede pública estadual, que terá as cores azul, branco e rosa. Cerca de 200 mil estudantes devem receber gratuitamente o novo modelo a partir de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança!

