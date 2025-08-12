Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Após votação, uniforme escolar da rede estadual será azul, branco e rosa

Foto: Thiago Coutinho/SeduModelo escolhido por votação popular terá cores azul, branco e rosa, e será distribuído gratuitamente a mais...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O governador Renato Casagrande anunciou nesta segunda-feira (11), no Palácio Anchieta, em Vitória, o novo uniforme escolar da rede pública estadual, que terá as cores azul, branco e rosa. Cerca de 200 mil estudantes devem receber gratuitamente o novo modelo a partir de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.