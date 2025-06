Aposta da Serra acerta as 15 dezenas da Lotofácil; veja valor do prêmio Aposta Serra ganhou prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Aposta feita em casa lotérica da Serra acertou as quinze... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Aposta Serra ganhou prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Uma aposta feita em uma casa lotérica da Serra foi uma das ganhadoras do prêmio principal do concurso 3426, da Lotofácil, realizado na quarta-feira (25). No total, cinco jogos acertaram as quinze dezenas e, cada apostador, vai receber R$ 286.507,04.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e as apostas premiadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mais lixeiras, não irão consertar essa bagunça.

Operação flagra extração ilegal de areia em rio no Caparaó capixaba

Quem é o alpinista voluntário que participou do resgate de brasileira em vulcão na Indonésia